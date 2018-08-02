Арестован сотрудник колонии, с которым у избитого заключенного Макарова был конфликт

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Заволжский суд Ярославля в четверг отправил под арест младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии N1 Александра Морозова, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и арестовать Морозова до 20 сентября", - сказал судья.

В ходе заседания следствие заявило о том, что до избиения у Евгения Макарова произошел конфликт с Морозовым. Сам арестованный от дачи показаний отказался.

Он стал 11-м фигурантом дела, арестованным по подозрению в избиении осужденного Макарова. Еще один - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, на котором 18 сотрудников колонии избивают его кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении сотрудниками колонии должностных полномочий с применением насилия.