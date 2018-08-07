Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство об аресте экс-главы НПО им. Лавочкина

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство следствия об аресте бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении средств госкорпорации "Роскосмос", передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Бабушкинского суда Москвы от 26 июля, которым в отношении Лемешевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября, отменить. Отправить материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - говорится в решении Мосгорсуда. При этом суд апелляционной инстанции установил срок ареста Лемешевскому по 13 августа. Таким образом, ходатайство следствия об аресте обвиняемого Бабушкинский суд должен будет рассмотреть до следующего понедельника.

На заседании во вторник защита Лемешевского просила Мосгорсуд изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Экс-гендиректору НПО имени Лавочкина, руководителю дирекции объединения Екатерине Аверьяновой, а также московскому адвокату Игорю Третьякову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последние двое в настоящее время также находятся под стражей.

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

В начала августа совет директоров НПО Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку.