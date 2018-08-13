Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы в понедельник санкционировал арест бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении средств госкорпорации "Роскосмос".

"Избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября включительно", - огласила судья.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Лемешевского и отправил "арестное" дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении, суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения.

В суде Лемешевский просил суд отказать следствию и не отправлять его в СИЗО. Однако судья не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения.

Судебное заседание прошло без участия адвоката Лемешевского по соглашению Ивана Тучкова. В связи с этим ему был предоставлен защитник по назначению.

"В нарушение требований действующего законодательства меня никто не известил и не уведомил о дате и времени судебного заседания. Господин Лемешевский содержится в СИЗО без единого законного основания", - заявил адвокат Тучков "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос агентства, защитник уточнил, что по уголовному делу следствием до сих пор официально не установлен потерпевший.

"Это парадокс. До сих пор по делу потерпевшим никто не признан. При этом люди содержатся под стражей", - сказал адвокат.

Ранее Бабушкинский суд Москвы уже избирал в отношении Лемешевского меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Мосгорсуд отменил это решение и отправил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Экс-гендиректору НПО им. Лавочкина, руководителю дирекции объединения Екатерине Аверьяновой, а также московскому адвокату Игорю Третьякову вменяется совершение преступления по статье "особо крупное мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Последние двое в настоящее время также находятся под стражей.

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

В начала августа совет директоров НПО им. Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку. В тоже время, как сообщил сам Лемешевский в суде, он до сих пор является депутатом законодательного собрания Московской области.