Во ФСИН подтвердили помещение Макарова в штрафной изолятор

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Ярославской области подтверждает перевод Евгения Макарова, пострадавшего от побоев в колонии, в ШИЗО, говорится в сообщении пресс-службы управления.

"Осужденный Евгений Макаров, находясь в камере ЕПКТ (единое помещение камерного типа - ИФ), отказался выполнить законные требования представителей администрации в части осуществления уборки камеры, в связи с чем был составлен акт о нарушении правил внутреннего распорядка. За допущенные нарушения осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее о переводе в ШИЗО Макарова сообщили в фонде "Общественный вердикт".

"По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания - ШИЗО", - говорилось в распространенном заявлении фонда.

Правозащитники считают, что "в данном случае администрация ИК-8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1".

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, в рамках расследования арестованы 11 человек.