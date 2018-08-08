ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком намерен признать соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", данные решения содержатся в проекте постановлений Центральной избирательной комиссии РФ, которые подготовлены к ее заседанию в среду.

В начале августа КПРФ направила в Московскую городскую избирательную комиссию вопрос для пенсионного референдума: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Это уже вторая попытка КПРФ подать заявку на референдум. Как ранее сообщалось, 17 июля инициативная группа направила в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". Центральная избирательная комиссия РФ тогда признала формулировку вопроса не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Кроме того, инициатором альтернативного пенсионного референдума оказался глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. На референдум его инициативная группа планировала вынести вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Для проведения всероссийского референдума в случае принятия ЦИК выносимого вопроса, соответствующего законодательству, требуется регистрация инициативных подгрупп не менее чем в половине регионов РФ. Затем необходимо собрать подписи избирателей в поддержку проведения референдума.