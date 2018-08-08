В АТОР попросили не ждать назад в Россию туристов из Латинской Америки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские туроператоры не рассчитывают на возвращение латиноамериканских болельщиков ЧМ-2018 в качестве туристов, сообщили "Интерфаксу" в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Футбольный пиар, безусловно, будет способствовать росту интереса к России в странах Центральной и Южной Америки, турпоток увеличится. Но это вряд ли будут футбольные болельщики: стоимость поездки в Россию достаточно высока. Так, тур с полным пансионом, но без перелёта, обойдется латиноамериканцу в среднем в 100 евро за ночь на человека. А полный пакет на неделю, может стоить $3,5-5 тыс. У абсолютного большинства болельщиков таких денег нет, и их приезд в Россию был именно разовым, импульсным мероприятием", - рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что 95% латиноамериканских болельщиков приехали в Россию во время Чемпионата мира по футболу не с помощью турагентств, так как их не устраивали цены на предлагаемые отели. "Фанаты запрашивали у нас гостиницы, но даже трехзвездочные оказывались для них слишком дорогими, поэтому большинство латиноамериканских болельщиков жили не в отелях и даже не в хостелах, а в каких-то квартирах, которые заказывались чуть ли не через соцсети", - рассказали в компании "Академсервис".

По мнению туроператоров, болельщики совсем не похожи на классических туристов из Латинской Америки - обеспеченных людей "золотого возраста", семейных пар, которые уже побывали в других странах Европы, поэтому положительный эффект от ЧМ-2018 не сильно отразится на турпотоке. "Основным сдерживающим фактором в развитии латиноамериканского сегмента является высокая стоимость перелета и фактическое отсутствие прямого сообщения с Россией. Когда "Аэрофлот" ушел с этого континента, билеты в Россию стали очень дорогими", - уточняют в ассоциации.

Как отметили в АТОР, основой для роста турпотока в Россию из стран Латинской Америки, помимо снижения цен, станут интересные, уникальные турпродукты. "Так, во время Чемпионата мира по футболу у состоятельных латиноамериканских болельщиков пользовались популярностью железнодорожные туры по России компании "РЖД Тур". Туроператор обслужил около 7 тыс. болельщиков из Аргентины, Колумбии, Перу и других стран. Кроме того, может быть востребован "красный туризм", - рассказали в ассоциации.

В АТОР напомнили, что по последним данным, только из Мексики, Аргентины и Бразилии в Россию на Чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика FAN ID приехало 100 тыс. человек. В прошлом году совокупный въездной поток из этих трех стран составил 91 тыс. человек, то есть на 9% меньше.