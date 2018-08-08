Пресс-секретарь омбудсмена заявил о стабильном состоянии Сенцова

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - По данным врача осужденного в РФ Олега Сенцова, его состояние здоровья относительно стабильное, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - сказал Зловедов в среду "Интерфаксу".

Ранее в среду сестра Сенцова Наталья Каплан написала в фейсбуке, что состояние здоровья брата катастрофическое. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Каплан.

Она отметила, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу ближе к месту прописки. "Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - утверждала сестра осужденного.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим причинам".

Накануне пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу распространило сообщение, согласно которому Сенцов находится под постоянным наблюдением тюремных и гражданских врачей, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. "Осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения (колонии - ИФ) и врачей-специалистов Лабытнагской городской больницы", - говорилось в сообщении пресс-бюро.

"6 августа проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено", - отмечалось в сообщении.