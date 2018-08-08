РФ с 1 июля увеличила экспорт пшеницы в два раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля по 7 августа экспортировала 5,3 млн тонн пшеницы, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (сельхозгод - с июля по июнь), сообщает центр оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора) на основе выданных фитосанитарных сертификатов.

Доля пшеницы в зерновом экспорте за период составила 78%.

По данным центра, выросли также поставки гороха - на 4%, до 83 тыс. тонн, рапса - в 11 раз, до 36 тыс. тонн, пшеничных отрубей - на 5%, до 79 тыс. тонн.

Центр обращает внимание на значительное увеличение экспорта ржи - до 21 тыс. тонн (в 26 раз). Это позволило ржи войти в топ-10 экспортных сельхозкультур и продуктов их переработки и вытеснить из "десятки" пшеничную муку.

В то же время поставки ячменя снизились на 15%, до 752 тыс. тонн, кукурузы - на 30%, до 287 тыс. тонн, сои - на 21%, до 30 тыс. тонн.

По данным центра, всего в этом сельхозгоду российская зерновая продукция экспортировалась в 110 стран мира. Это на 17 стран больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Основными покупателями традиционно являются Турция и Египет. Тройку лидеров замыкает Вьетнам, затем следуют Судан и Саудовская Аравия. Однако, как отмечает центр, в начале сельхозгода позиции стран нестабильны и постоянно меняются.