Завершено следствие в отношении полицейских по делу о побеге членов "банды ГТА"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Завершено следствие в отношении четверых подмосковных полицейских по делу о попытке побега из-под стражи со стрельбой в Мособлсуде членов так называемой "банды ГТА", сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия по уголовным делам, возбужденным в связи с побегом из-под стражи участников так называемой "банды ГТА" и их нападением на сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, находившихся в Мособлсуде, в 2017 году", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

"По одному делу к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ (халатность) привлечены командир отдельной роты ГУ МВД по Московской области, замкомандира взвода и двое старших полицейских конвоя", - сказала Петренко.

По данным следствия, полицейские в нарушение действующих нормативных актов не обеспечили надлежащую охрану подсудимых, а также меры по предотвращению их побега из-под стражи.

Ошибки конвоиров

"Командиром роты было принято решение использовать ненадлежащее средство ограничения подвижности в виде цепи с пятью металлическими браслетами, которое не

состояло на вооружении данного подразделения и не соответствовало необходимым требованиям. При использовании этого средства одна рука каждого конвоируемого была свободна", - сказала представитель СК.

При этом, отметила она, командир роты и его заместитель не учли категорию конвоируемых, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы.

"С учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя, однако этого сделано не было. В свою очередь конвоиры также не приняли необходимых мер и не доложили соответствующему руководству об имевшихся недостатках несения службы", - сказала Петренко.

Как полагает следствие, они нарушили требования нормативных актов, согласно которым на одного конвоируемого должно быть не менее двоих сотрудников полиции, и осуществили конвоирование пятерых подсудимых вдвоем.

"По второму делу в качестве обвиняемых привлечен участник банды Хазратхон Додохонов. Ему вменяется хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, побег из-под стражи, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 226, ч.2 ст. 35 и ст. 317 УК РФ)", - сказала она.

Попытка побега

Как установило следствие, пятеро участников банды, узнав, что для охраны 4-5 подсудимых зачастую задействуется всего два конвоира, договорились о побеге из-под стражи в здании суда.

"Согласно разработанному плану 1 августа 2017 года пятеро подсудимых во время нахождения в лифте с двумя конвоирами напали на них и завладели служебным оружием. Вырвавшись из лифта, они вступили в перестрелку с сотрудниками Росгвардии, которые находились в здании", - сказала Петренко.

Она напомнила, что в ходе завязавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении.

Как ожидается, в четверг Мособлсуд огласит сроки наказания пятерым оставшимся на скамье подсудимых участникам "банды GTA". Они обвиняются в бандитизме (ч.2 ст.209 УК РФ), убийствах (ч.2 ст.105 УК РФ), незаконном обороте оружия организованной группой (ч.3 ст.222 УК РФ), разбоях (ч.4 ст.162 УК РФ) и хищении документов (ч.2 ст.325 УК РФ).

29 мая гособвинение попросило для четверых из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. Пятому фигуранту прокуроры попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.

"Бандой ГТА"

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой ГТА" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и другие.

По версии СК, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Согласно информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды были объявлены в международный розыск.