В МИД РФ выразили озабоченность арестами россиян в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России озабочены новыми арестами россиян в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД напомнила в четверг на брифинге в Москве, что на прошлой неделе агенты ФБР задержали россиян Максима Суверина, Николая Тупикина, Алексея Ливадного и Станислава Лисицкого по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группировки.

Она отметила, что российское посольство в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями произошедшего. "В настоящее время выясняем местонахождение остальных арестованных. Активно решаем вопросы об организации консульской встречи с ними", - сказала Захарова.

Она добавила, что принимаются все возможные меры для защиты прав и законных интересов граждан РФ.

Захарова также заявила, что Россия требует прекратить уголовное преследование арестованной в США россиянки Марии Бутиной, дело которой используется для внутриполитической борьбы в США.

Представитель МИД РФ заявила, что российской стороной принимаются все возможные меры для улучшения условий содержания Бутиной в тюрьме, "где она столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей". По словам Захаровой, на россиянку оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, вводятся ограничения и не оказывается медпомощь.

"Очевидно, что все эти шаги представляют собой не что иное, как попытку заставить Марию Бутину признать вину", - сказала представитель МИД РФ, подчеркнув, что обвинения носят "надуманный характер".

"Очевидна и политическая подоплека всего дела, которое пытаются сфабриковать и выстроить вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях", - добавила Захарова.

Как сообщалось, Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".