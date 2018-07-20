Прокуратура Москвы начала проверку "Натали Турс"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU -Туроператор "Натали Турс" после возникших у него сложностей стал объектом прокурорской проверки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура столицы организовала в отношении компании "Натали Турс" проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности", - сказала собеседница агентства.

Она отметила при этом, что результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн.

Как отмечают эксперты, пока компания официально не приостановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.