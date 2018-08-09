ЦИК изучит еще два варианта вопроса на пенсионный референдум

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком на заседании в пятницу проверит на соответствие законодательству еще два варианта вопроса для вынесения на всероссийский референдум по поводу повышения пенсионного возраста.

Соответствующая информация содержится в проекте повестки заседания ЦИК на 10 августа. Там отмечается, что свои варианты вопроса для вынесения на плебисцит предложили областные подгруппы инициативных групп из Нижегородской и Вологодской областей. Заявки о регистрации были поданы ими в региональные избиркомы 7 и 8 августа соответственно.

Зарегистрированные инициативные группы

8 августа ЦИК РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные еще тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Она предложила вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ): "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос инициативной группы из Московской области: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступил Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями, и в частности, его президент Марина Семенова.

В Мосгоризбиркоме первой получила регистрацию инициативная группа "справороссов" муниципального депутата Ильи Свиридова. Для проведения референдума им потребуется зарегистрировать аналогичные подгруппы не менее чем в 42 регионах страны.

При этом законодательство запрещает городской избирательной комиссии регистрировать несколько инициативных подгрупп референдума по вопросам, схожим по смыслу. Таким образом, другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.