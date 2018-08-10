Защита заключенного Макарова попросила о допросе омбудсмена Москальковой

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Защита избитого в ярославской колонии Евгения Макарова обратилась к следователю с ходатайством о допросе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в качестве свидетеля по делу.

"Из Ярославля почтой было направлено ходатайство о допросе в качестве свидетелей Татьяны Москальковой, ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина, бывших врио начальника и замначальника колонии Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, а также первого замруководителя УФСИН Юрия Баринова и замруководителя УФСИН области Александра Степанищева. Ответ следователя мы ожидаем на следующей недели", - сказала "Интерфаксу" адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

По ее словам, кроме допроса омбудсменов, адвокаты просят изучить результаты их посещения ярославской колонии, направления ими обращений в надзирающие органы и полученные ответы. Все это, считает Бирюкова, поможет более досконально разобраться в возникшей ситуации.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.