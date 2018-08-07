ФСИН занялась проверкой сообщений о пытках в петербургских колониях

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области проверяет появившиеся в СМИ сообщения о пытках над заключенными, якобы имевших место в колониях региона.

"В настоящее время в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщило накануне объединение юристов "Команда 29", в конце июля члены петербургской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) провели мониторинг пыток в колониях и изоляторах Петербурга и Ленинградской области. По его результатам якобы были получены многочисленные жалобы на пытки в ряде мест лишения свободы. По данным ОНК, которые приводят правозащитники, информация о пытках часто поступает анонимно.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний в ярославской ИК-1 заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Инцидент произошел летом 2017 года. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, в рамках которого арестованы более десяти человек. Следователю, который отказал в возбуждении уголовного дела после избиения Макарова, грозит уголовная ответственность.

Уже после этого резонансный случай произошел в брянской колонии, где сотрудник ФСИН перевязал тканью лицо осужденному, в результате чего тот скончался. В той же Брянской области 16 июля полицейские в своем служебном кабинете избили задержанного. Он был госпитализирован с разрывом селезенки и прооперирован, сейчас он проходит лечение амбулаторно. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Сообщалось еще о нескольких фактах нарушения прав осужденных в колониях.

На фоне возникшего резонанса 26 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам о необходимости реформирования ФСИН, предложив разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации осужденных.