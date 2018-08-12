На севере Сахалина произошло землетрясение

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировано рано утром в воскресенье на севере Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в воскресенье в 03:00 местного времени (суббота 19:00 по Москве). Эпицентр находился в 38 километрах юго-западнее города Оха (север Сахалина - ИФ) на глубине 13 километров. По инструментальным данным сейсмическое событие могли ощутить в Охе силой до двух баллов", - сказал собеседник агентства.