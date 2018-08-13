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Суд начнет рассматривать дело о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, в связи с принятием в производство встреченного иска от Петросяна в суде состоятся предварительные слушания по делу, которые пройдут в закрытом режиме.

Ранее суд наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят супруги. "Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - пояснил "Интерфаксу" адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, культурные ценности, которые делят Евгений Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Ранее сообщалось, что Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Сергея Жорина, Елена Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Степаненко, закрыл процесс от слушателей.

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