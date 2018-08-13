ФСИН заявила, что фигурантка дела "Нового величия" Павликова не нуждается в спецлечении

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фигурантка дела организации "Новое величие" Анна Павликова не нуждается в специализированном лечении. Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний в ответ на запрос Совета по правам человека при президенте РФ.

"По данным ведомства, в настоящее время состояние здоровья Павликовой оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением медицинских работников, продолжает получать назначенное лечение в терапевтическом отделении филиала "Больница" Медико-санитарной части № 77 ФСИН России, в том числе лекарственные препараты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СПЧ.

В ФСИН отметили, что медицинское обеспечение Павликовой организовано в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере охраны здоровья.

"В лечении в условиях специализированного лечебного учреждения она не нуждается, говорится в письме ФСИН России", - добавили в СПЧ.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая заключил под стражу 10 активистов движения "Новое величие", среди которых Павликова и Дубовик. Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. 9 августа суд продлил Павликовой содержание под стражей до 12 сентября.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья.

По мнению главы СПЧ, при избрании меры пресечения в данном случае вполне можно было бы ограничиться домашним арестом.