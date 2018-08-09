Защита Карины Цуркан будет добиваться ее освобождения из СИЗО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Защита бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, будет добиваться ее освобождения из-под стражи, сообщил "Интерфаксу" руководитель объединения "Команды 29", адвокат Иван Павлов.

"Мы будем добиваться для нашей подзащитной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Даже не говоря о том, что абсурдно и неконкретно предъявленное ей обвинение, нет никаких поводов удерживать ее в изоляторе, тем более, что на свободе у Карины остался несовершеннолетний сын и пожилая мать", - заявил агентству Павлов в четверг.

Он напомнил, что ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста Цуркан будет рассмотрено Лефортовским судом Москвы в пятницу, 10 августа, в 10:00. Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В настоящее время она находится в столичном СИЗО "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат Павлов, Цуркан "обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Свою вину Цуркан категорически отрицает и, со слов защитников, считает, что дело "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".