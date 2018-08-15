Иркутский избирком зарегистрировал подгруппу КПРФ по пенсионному референдуму

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума об изменении пенсионного возраста, которая была учреждена 7 августа текущего года представителями иркутского обкома КПРФ.

"Облизбирком установил, что представленное ходатайство (о регистрации подгруппы - ИФ) и приложенные к нему документы соответствуют требованиям федерального конституционного закона "О референдуме РФ". Указанный в ходатайстве вопрос постановлением ЦИК России признан соответствующим законодательству", - сообщила в среду пресс-служба комиссии.

По данным избиркома, вопрос звучит так: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

"Облизбирком зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума в количестве 114 участников", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, подгруппы по проведению референдума должны быть созданы не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей для его назначения. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей. Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры, получит возможность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.