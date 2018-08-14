В Ростовской области зарегистрировали подгруппу по референдуму о пенсионном возрасте

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала подгруппу по выдвижению инициативы проведения референдума, касающегося повышения пенсионного возраста, сообщает пресс-служба регионального избиркома во вторник.

"Уполномоченные представители региональной подгруппы представили в избирательную комиссию области ходатайство о регистрации. Во вторник, 14 августа, облизбирком принял решение зарегистрировать региональную подгруппу в Ростовской области инициативной группы по проведению референдума в РФ", - говорится в сообщении.

По информации избирательной комиссии, ранее, 7 августа, состоялось собрание региональной подгруппы, участие в котором приняло 108 человек. Участниками собрания была поддержана следующая формулировка вопроса для вынесения референдума: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

Подгруппы проведения референдума должны быть созданы не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей.

Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.