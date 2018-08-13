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В России Пенсионная реформа

Группа калининградских активистов подала заявку на пенсионный референдум

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В избирком Калининградской области подано ходатайство о регистрации инициативной группы для проведения референдума, касающегося повышения пенсионного возраста, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе комиссии.

"Группа калининградских общественников из 110 человек провела 8 августа собрание, а затем подала в облизбирком ходатайство о регистрации подгруппы региональной группы по проведению референдума с вопросом о пенсионной реформе. Эти документы приняты. Решение о регистрации будет принято в установленный законом срок в 15 дней", - отметил собеседник агентства.

По его словам, свой "пенсионный" вопрос калининградцы сформулировали так - "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Как сообщалось, в Калининграде в конце июля и в начале августа прошли два митинга против повышения пенсионного возраста. В каждом из них, по данным полиции, участвовали от 300 до 500 человек.

Другие инициативные группы

8 августа ЦИК РФ признал вопросы, предложенные тремя другими инициативными группами, для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста, соответствующими законодательству.

В частности, Центризбирком признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы (от партии КПРФ). Он звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности, его президент Марина Семенова.

Первая регистрация

В Мосгоризбиркоме первой получила регистрацию инициативная группа "справороссов" муниципального депутата Ильи Свиридова. Для проведения референдума теперь потребуется зарегистрировать аналогичные подгруппы ещё не менее чем в 42 регионах страны. При этом законодательство запрещает городской избирательной комиссии регистрировать несколько инициативных подгрупп референдума по вопросам, схожим по смыслу. Таким образом, другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: Калининградская область

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