Путин отметил недостаток позитивного контента в соцсетях

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента.

Во время посещения президентом образовательного форума "Машук" и общения с его участниками соавтор проекта "Мультипликационная студия имени Александра Ширяева" Исраил Тамаев рассказал Путину о том, как создается контент для студенческих телестудий. Он отметил, что преимущественно контент распространяется в социальных сетях, а в дальнейшем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", - отреагировал Путин.

Российские власти в последнее время стали придавать больше значения социальным сетям, предпринимаются попытки влиять на контент.

В частности, в апреле 2018 года Госдума приняла закон, который предоставляет судебным приставам право блокировать в интернете информацию, порочащую честь и достоинство граждан и юридических лиц.

Летом 2017 года Госдумой были приняты статьи УК РФ, вводящие наказание за побуждение к самоубийству, в том числе детей, через интернет посредством так называемых "групп смерти".

В сентябре 2015 года сообщалось, что социальные сети и мессенджеры в российском мобильном интернете впервые превзошли по трафику интернет-поиск и просмотр сайтов через браузеры.