Пенсионерку из Тольятти обвинили в создании экстремистского сообщества

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывшей главе самарской организации "Община коренного русского народа", пенсионерке Любови Кузаевой предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса РФ и десяти "экстремистским" эпизодам, сообщил в четверг "Интерфаксу" ее адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов.

"Следственный комитет в Самаре предъявил Любови Кузаевой обвинение в десяти эпизодах по пяти статьям Уголовного кодекса. Сама Кузаева считает все подозрения необоснованными и вымышленными", - сказал Мифтахутдинов.

По его словам, речь идет об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ - один эпизод), возбуждении ненависти организованной группой (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ - четыре эпизода), возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК РФ - один эпизод), реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - два эпизода), публичных призывах к сепаратизму (ч. 1 ст. 280.1 УК РФ - один эпизод) и ведении экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ - один эпизод).

"Кузаеву задержали на 48 часов 14 августа. Видимо, сегодня следователи планируют выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил адвокат.

Он напомнил, что, "помимо того, что Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети "ВКонтакте", по мнению следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности "Община коренного русского народа Самарской области" также размещали соответствующие материалы в социальных сетях".

Ранее Мифтахутдинов сообщил "Интерфаксу", что осенью прошлого года, после начала расследования против Кузаевой, Росфинмониторинг внес женщину в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в результате чего она "до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован".

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием следственных органов по этому поводу.