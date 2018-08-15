В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Намерение СКР просить перевести под домашний арест содержащихся в СИЗО Марию Дубовик и Анну Павликову связано с завершением основных следственных действий по делу "Нового величия", сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Это (решение от переводе под домашний арест - ИФ) связано с завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей", - сказали в пресс-службе "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

В ведомстве подтвердили, что в четверг следователь выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для 18-летней Павликовой и 19-летней Дубовик, обвиняемых в организации экстремистского сообщества "Новое величие".

Ранее адвокат Дубовик Максим Пашков сообщил "Интерфаксу", что, со слов следователя, суд рассмотрит ходатайства о смягчении меры пресечения Павликовой и Дубовик.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая отправил под стражу 10 активистов движения "Новое величие", в том числе Павликову и Дубовик. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

По словам защитников, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. 9 августа суд продлил Павликовой содержание под стражей до 12 сентября.

С просьбой отпустить девушек из СИЗО выступали многие правозащитники и общественные деятели, в том числе председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Сторонники обвиняемых девушек собирались провести несогласованный "Марш матерей" в поддержку фигуранток дела. Со своей стороны столичная мэрия призвала организаторов отказаться от этой акции, поскольку она представляет угрозу общественной безопасности.