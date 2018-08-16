Защита Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Защита режиссера Кирилла Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля в материалах уголовного дела, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства", - заявила адвокат Рената Литвина.

По ее словам, наличие в материалах дела протокола допроса свидетеля Ларисы Войкиной от 14 июня 2017 года, в котором есть существенные расхождения с ее предыдущими показаниями, делает любое решение суда незаконным.

В связи с этим защита заявила ходатайство об изъятии указанного протокола из материалов уголовного дела.

Ранее аналогичное заявление о фальсификации протокола допроса свидетеля сделал другой фигурант дела, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

В четверг Мосгорсуд рассматривает ходатайство следствия о продлении до 19 сентября домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову.

Ему и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа".

Всего по делу в качестве обвиняемых проходит шесть человек: Серебренников, Малобродский, бывшие гендиректор и главбух АНО Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой, находятся под домашним арестом.

К данному моменту расследование дела завершено. По решению суда к 1 сентября все фигуранты, кроме Масляевой, обязаны закончить ознакомление с материалами уголовного дела, после чего их передадут в прокуратуру, которая решит вопрос о направлении дела в суд.