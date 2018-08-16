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Культура Дело "Седьмой студии"

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября

Худрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября
Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг продлил срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

"Продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 сентября", - огласил решение судья.

На заседании следователь заявил, что, находясь на свободе, Серебренников может предпринять попытку скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей по делу.

Защита Серебренникова ранее ходатайствовала об освобождении его под денежного залога, однако суд посчитал невозможным избрать в отношении режиссера данную меру пресечения.

Сам Серебренников напомнил, что "театр под названием домашний арест", длится в его жизни уже год.

"За этот год следствие не представило никаких законных оснований, которые обосновывали бы мою изоляцию от общества. Мне есть чем гордиться, потому что проект "Платформа" чрезвычайно важный для общества. Изучив все тома уголовного дела, я осознал всю его абсурдность. Это самая настоящая расправа над неугодным режиссёром", - заявил он в суде.

В ходе слушаний защита режиссера также заявила о наличии в материалах уголовного дела фальсификации протокола допроса свидетеля Ларисы Войкиной от 14 июня 2017 года, в котором есть существенные расхождения с ее прошлыми показаниями. Аналогичное заявление сделала и адвокат другого фигуранта дела, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Ранее Басманный суд Москвы обязал Серебренникова до 1 сентября ознакомиться с материалами уголовного дела. В начале августа Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссера.

Дело "Седьмой студии"

Всего по делу в качестве обвиняемых проходят шесть человек: Серебренников, Малобродский, бывшие гендиректор и главбух АНО Юрий Итин и Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа".

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

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Теги: Кирилл Серебренников

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