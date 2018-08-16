Осужденный покончил с собой в колонии Рыбинска, еще двое инсценировали попытку самоубийства

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - УФСИН по Ярославской области организовало проверку по факту самоубийства заключенного в колонии N2 в Рыбинске, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь управления Анна Частухина.

"15 августа в исправительной колонии N2 около 19:00 в одном из отрядов был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Реанимационные мероприятия не помогли. Следов насилия не обнаружено", - сказала она.

Кроме того, еще двое осужденных той же колонии "совершили акт демонстративно-шантажного характера". "Оказана помощь, с ними работает психолог. Госпитализация не требуется", - отметила собеседница агентства.

По данным фактам УФСИН Ярославской области проводит проверку. На место происшествия выехал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.