Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получил обращение Mail.ru Group, в котором ставится вопрос о необходимости декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это.

"Обращение получил. Направил его руководителям профильных комитетов - Павлу Крашенинникову и Леониду Левину для изучения и подготовки своих предложений", - сказал Володин журналистам по итогам рабочей поездки в Анкару.

"Не исключаю, что, если потребуется, встречусь с инициаторами, обратившимися в Госдуму по этому поводу", - добавил политик.

Володин считает, что сторонники декриминализации соответствующих статей УК РФ "правильно сделали, что обратились в Верховный Суд".

От его решения во многом будет зависеть корректировка закона на основе правоприменительной практики, отметил спикер ГД.

Он ожидает предложения по репостам от глав профильных комитетов не позже середины сентября.

Обращение Mail.ru

Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции РФ.

В частности, в Госдуму было направлено официальное обращение с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

"Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий", - говорилось в заявлении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс".

Еще в начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.