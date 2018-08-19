Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК "Энергия" в получении взяток, сообщает "Роскосмос".

"Следственный комитет Московской области при содействии Госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания", - говорится в официальном заявлении госкорпорации.

"Роскосмос" тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечается в заявлении.

Между тем, источник знакомый с ходом расследования сообщил "Интерфаксу", что среди подозреваемых по делу о взяточничестве в РКК "Энергия" сотрудники высшего звена. "Среди подозреваемых - целый коллектив специалистов - сотрудники высшего звена", - сказал он.

По его словам, подозреваемые задержаны. Мера пресечения, как ожидается, будет избрана в понедельник.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Официальными комментариями на этот счет со стороны правоохранительных органов агентство не располагает.

3 июля в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев подал в отставку. 6 августа в "Энергии" рассказали, что совет директоров ПАО "РКК "Энергия" принял решение о назначении Сергея Романова врио генерального директора компании.