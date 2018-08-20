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В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Техдиректору "Зимней вишни" предъявили окончательное обвинение

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили окончательное обвинение техническому директору кемеровского торгово центра "Зимняя вишня" Георгию Соболев, сообщил представитель СКР на судебном заседании в понедельник.

Так, Соболеву инкриминируют ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственные органы попросили суд продлить арест техдиректора до 24 ноября.

Период предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого, им предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Теги: Зимняя вишня, Кемерово

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