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Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен

Проект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностью

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Согласно организованной видеотрансляции на сайте местного новостного портала, во вторник утром строители с помощью тяжелой техники завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня", на пожаре в котором в конце марта погибли 60 человек. На кадрах трансляции видно, что четырехэтажное здание бывшего ТРЦ, в котором размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, бутики и другие торговые помещения, полностью демонтировано, на строительной площадке остался только мусор от постройки.

Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс бывшего ТРЦ.

В свою очередь начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков сообщил агентству "Интерфакс", что проект сквера, который организуют на месте бывшего ТРЦ, будет рассматриваться только с родственниками погибших на пожаре.

"Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению. Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников (погибших на пожаре - ИФ)", - сказал Быков.

Он не уточнил, когда будут снесены остальные постройки, входившие в комплекс здания и сроки открытия сквера на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожара, отметив, что "все может поменяться, как было со сроками сноса здания".

Как сообщалось, в середине мая врио губернатора Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил о предстоящем сносе здания ТРЦ. На следующий день он дал старт сносу комплекса зданий ТРЦ "Зимняя вишня" и отметил, что до 1 сентября все демонтажные работы будут завершены, а на месте ТРЦ будет обустроен сквер. На следующий день публикация в социальной сети была удалена, а через три дня работы по демонтажу были приостановлены, так как здание ТРЦ находилось под арестом.

Во время пресс-конференции 9 июля С.Цивилев сказал, что "как только будет снят арест зданий, мы начнем их снос". Он отметил, что разработано два проекта сквера, который планируют обустроить на месте ТРЦ, в разработке находится еще один. Во всех трех вариантах планировалось сохранить и облагородить стихийный мемориал, появившийся в первый день пожара.

В середине августа суд Центрального района города Кемерово признал законным снятие ареста со здания ТРЦ "Зимняя вишня", который пытались оспорить предприниматели, арендовавшие торговые места в сгоревшем торговом центре, а также подтвердил законность исключения ТРЦ "Зимняя вишня" из списка вещдоков.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Теги: Россия, Кемерово

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