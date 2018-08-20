Экс-замглавы РКК "Энергия" не признал вину в покушении на мошенничество

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший заместитель генерального директора РКК "Энергия" Алексей Белобородов, обвиняемый в покушении на особо крупное мошенничество, заявил в суде, что не признает вину, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вину не признаю. Скрываться не собираюсь", - заявил Белобородов в Бабушкинском суде Москвы в понедельник, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Согласно оглашенным судом материалам, "Белобородов вину не признал, от дачи показаний отказался".

Белобородову и двум его подчиненным - Олегу Пыльнову и Илье Шендерею - вменяется покушение на особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Из оглашенных в суде материалов следует, что фигуранты дела планировали похитить порядка 31,5 млн рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что обвиняемые "требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере "Энергии".

Как сообщили ранее в Следственном комитете России, при обыске по месту жительства Белобородова изъяты меченые купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы его подчиненному в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России.

Все трое фигурантов уголовного дела были уволены с занимаемых должностей еще 17 августа, заявили в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.