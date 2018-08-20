Парламентские слушания в Совфеде по пенсионному законопроекту пройдут 17 сентября

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации 17 сентября проведет парламентские слушания с участием руководителей профильных министерств и ведомств, чтобы собрать предложения о возможных изменениях пенсионного законодательства, сообщил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

"17 сентября Совет Федерации проведет парламентские слушания с участием руководителей профильных министерств, ведомств и регионов. Обсудим предложения по пенсионной реформе, которые поступают к нам из субъектов", - сказал Рязанский "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, слушания будут проведены за неделю до окончания сбора поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое намечено на 24 сентября в Госдуме. После слушаний будет сформирована позиция верхней палаты по данному вопросу.

Как сказал Рязанский, сенаторы намерены обсудить возможности изменения не только пенсионного возраста, но и темпы этих изменений, пенсионные взносы и ответственность работодателей, использование средств Пенсионного фонда России и другие аспекты.

Он добавил, что в ближайший вторник сенаторы уже направят для изучения три предложения по повышению пенсионного возраста министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, которые Совет Федерации получил от регионов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.