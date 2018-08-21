Суд признал законным арест обвиняемого в госизмене ученого из Новочеркасска

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте 64-летнего ученого и бизнесмена из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 19 июля, которым в отношении Темирева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела Темирева засекречены.

Об аресте 64-летнего мужчины стало известного в конце июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Темиреву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Фабула уголовного дела неизвестна.

По данным ОНК, Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем".

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", обвиняемый имеет отношение к нескольким предприятиям: ООО "Малое инновационное предприятие "Мехатроника" из Новочеркасска - генеральный директор; зарегистрированное в Ростове-на-Дону АО "Проектное конструкторское бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ПКБ ИРИС) - совладелец; новочеркасское ООО "АНКУБ" - бывший генеральный директор и совладелец.

Основные виды деятельности компаний - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" ("Мехатроника", ПКБ ИРИС), а также "испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование" ("АНКУБ").