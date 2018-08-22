Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян дадут показания на "детекторе лжи"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, пройдут проверку на полиграфе, сообщил адвокат одной из них Ярослав Пакулин.

"Девушки дали согласие на исследование через полиграф для подтверждения их показаний", - сказал защитник на брифинге в среду в Москве.

По его словам, "таким образом у следствия будет возможность убедиться в правдивости показаний сестер".

Кроме того, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертиз.

"Мы также просим следствие назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении отца - Михаила Хачатуряна", - сказал Пакулин.

Это, по его словам, "поможет следователям до конца разобраться в обстановке, которая царила в семье".

"Убийство по предварительному сговору"

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Останкинский суд столицы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе.

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трёх сестёр Хачатурян. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.