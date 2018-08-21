Версию о домогательствах отца к сестрам Хачатурян проверят на психиатрической экспертизе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сведения о сексуальных домогательствах отца к сестрам Хачатурян, которые признались в его убийстве, будут проверены в ходе психолого-психиатрической экспертизы обвиняемых, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По делу назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическая. Она может в какой-то степени пролить свет на всю эту драматическую историю с домогательствами", - сказал собеседник агентства.

Значительную помощь следствию, по его словам, могла бы оказать проверка показаний девушек на полиграфе. "Во-первых, для этого нужно согласие обвиняемых, а во-вторых, такие материалы судом, как правило, не принимаются в качестве доказательства, но с учетом возможного суда присяжных они могут пригодиться в ходе судебного следствия", - сказал источник.

Он подчеркнул, что данные о половых преступлениях в отношении сестер Хачатурян получены от самих девушек и их подруг. "Подтвердить или опровергнуть их мог бы отец, который по понятным причинам этого уже не сделает", - сказал собеседник агентства. "У следствия нет оснований верить им, но и не верить тоже", - подытожил он.

Между тем другой источник агентства ранее сообщил, что проведенное в рамках уголовного дела медицинское освидетельствование сестер не выявило следов сексуального насилия.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве по предварительному сговору были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Останкинский суд столицы 2 августа арестовал Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть.

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трех сестер Хачатурян. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.