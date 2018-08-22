Путин положительно оценил встречу с Трампом в Хельсинки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал полезной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки в прошлом месяце.

"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, то я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной", - заявил он на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин подчеркнул, что "никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными".

Российский лидер отметил, что по спорным вопросам президент США высказал свою позицию, а он свою. "Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", - заключил президент РФ.

Вместе с тем Путин назвал санкции США контрпродуктивными и бессмысленными, "особенно в отношении такой страны, как Россия".

"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", - добавил президент.