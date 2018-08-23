В больницу Южно-Сахалинска доставили 11-месячную девочку с множественными ножевыми ранениями

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил из Охи в Южно-Сахалинск ребенка 2017 г.р. для оказания ему экстренной медицинской помощи, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг представитель Главного управления МЧС России по региону.

"Санитарный рейс с установленным медицинским модулем доставил ребенка в Южно-Сахалинск. В полете маленькую пациентку сопровождали два врача Сахалинской областной клинической больницы", - сказал представитель МЧС.

Речь идет о 11-месячной девочке, поступившей в среду утром в реанимацию Охинской центральной районной больницы на севере Сахалина с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. Девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по п.п. "б,з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка).

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, идут допросы свидетелей.

Одновременно в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)