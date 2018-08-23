СПЧ попросил смягчить меру пресечения обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился к следственным органам с просьбой о смягчении меры пресечения 74-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ) Виктору Кудрявцеву, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы обратились к следственным органам с просьбой об изменении меры пресечения Кудрявцеву с учетом его возраста и состояния здоровья", - сказал М.Федотов "Интерфаксу".

Об аресте 74-летнего ученого, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля, он стал самым пожилым арестантом этого СИЗО.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК РФ). По словам адвокатов, в уголовном деле речь идет о передаче неких секретных данных с неизвестной электронной почты из города Королёв в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИМАШ работал по одной программе. Свою вину ученый не признает.