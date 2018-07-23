Арестованный за госизмену сотрудник ЦНИИмаша занимался гиперзвуковыми технологиями

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о госизмене в "Роскосмосе" ученый Виктор Кудрявцев работал в ЦНИИМаше над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Виктор Викторович участвовал в разработке и внедрении гиперзвуковых аэродинамических конфигураций ракетных двигателей, изучал влияние акустических процессов при старте ракет-носителей, свойства сверх- и гиперзвуковых потоков", - сказал источник.

Ученый опубликовал несколько десятков научных работ по этим темам. Среди его публикаций встречаются англоязычные исследования гиперзвуковых технологий в ракетостроении.

"Однако все публикации ученого по данным темам, включая англоязычные, находятся в свободном доступе в рецензируемых научных журналах. Грифа "секретно" они не имеют. На протяжении десятков лет с ними знакомилось большое количество ученых и студентов", - сказал источник.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.

Однако по данным источника "Интерфакса" Пайсон проходит по делу как свидетель. Основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили его арест.