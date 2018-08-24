В "Рособоронэкспорте" заявили о последовательном отказе от доллара в оружейных сделках

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о последовательном отказе от доллара при расчетах c партнерами за оружейные поставки на фоне западных санкций.

"Мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчётах в пользу национальных валют, тем более, что в "Рособоронэкспорте" накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах", - заявил Михеев в пятницу.

"Санкции имеют эффект бумеранга: партнёры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства", - сказал он.

По словам Михеева, несмотря на западные санкции, "Рособоронэкспорт" на этой неделе на подмосковном форуме "Армия-2018" провел успешные переговоры в сфере ВТС с @посетившими форум "Армия" делегациями из ряда стран Европы".

"Многие в мире, в том числе в Европе, откровенно возмущены действиями США, которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией", - сказал он.

По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне.

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили о первых проведенных оружейных сделках в нацвалютах.