Кровля на площади 450 кв. метров сгорела в торговом центре на Урале

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в городе Серове (Свердловская область) произошел в воскресенье утром, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в двухэтажном здании торгового центра в Серове на улице Кирова поступило в 05:19 по Москве. Горела кровля на площади 450 кв. метров.

В течение 40 минут пожарные справились с огнем, после это производили вскрытие железной кровли и ее проливку. Пожар был ликвидирован в 09:09 по московскому времени. "На момент пожара людей в здании не было. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные не допустили распространения огня на торговые павильоны и совместно с предпринимателями организовали эвакуацию товаров.

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Как пишут пользователи в местных группах в социальных сетях, пожар произошел в ТЦ "Богатей", а дым от него был виден из многих районов города.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, пострадавших нет.