Лидер КНР приедет на форум во Владивостоке с полноформатным визитом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке в рамках полноформатного визита, программа которого будет обширной как по содержанию, так и по набору мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается общения (президента Владимира Путина - ИФ) с председателем КНР, то оно также запланировано. Это будет полноформатный визит с очень богатой и обширной по содержанию и по набору мероприятий программой", - сказал он журналистам в понедельник.

"Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений (масштабные военные учения "Восток-2018" - ИФ)", - добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.