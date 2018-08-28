Удальцов вновь возвращен в спецприемник после воскресной госпитализации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, повторно госпитализированный в воскресенье из-за обезвоживания организма в результате голодовки, вновь возвращен в спецприемник накануне вечером, сообщила его жена Анастасия Удальцова "Интерфаксу" во вторник.

По ее словам, такими действиями Удальцову "намеренно портят здоровье", так как при его состоянии восстановление в больнице должно занимать не один день, а до двух недель. Как рассказала Удальцова, у ее мужа до сих пор болят почки, "темнеет в глазах", состояние остается плохим. Она добавила, что намерена обратиться в правозащитные организации, а также к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за содействием в его госпитализации и обеспечении "полноценного восстановления здоровья".

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 августа Мосгорсуд утвердил решение об аресте. Оппозиционер объявил, что начинает сухую голодовку в связи с несогласием с решением.

19 августа ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Удальцова госпитализировали из спецприемника. 20 августа оппозиционер был возвращен из больницы в спецприемник, где продолжил голодовку. В минувшее воскресенье он был вновь госпитализирован. По словам его жены, у оппозиционера было "сильное обезвоживание, отказывали почки и сильно упало давление". Прекращать голодовку Удальцов не намерен.