Главные новости
В миреСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаВ миреВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыВ миреРостуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии
Москва

Оппозиционер Удальцов снова доставлен из спецприемника в больницу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике, вновь госпитализирован, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергея сегодня в 11 утра госпитализировали", - сказала она "Интерфаксу".

Удальцова отметила, что подробности состояния его здоровья пока неизвестны, так как посетить его в больнице разрешат только после 16:00.

19 августа ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника. 20 августа оппозиционер был возвращен из больницы в спецприемник, где продолжил голодовку.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Сергей Удальцов

Новости по теме

Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаВ миреВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыВ миреРостуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 26 августаВ миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

Оппозиционер Удальцов снова доставлен из спецприемника в больницу

МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протеста

МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протестаВ центре Кишинева проходит несколько митингов, их участники мешают друг другу Подробнее

В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

Землетрясение в Иране привело к гибели трех и ранению свыше 250 человек

Военные РФ сообщили о возможной инсценировке химатаки в Сирии в ближайшие двое суток

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербициды

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыПо заказу американских властей был создан агент "оранж", который должен был уничтожить растительность и лишить вьетнамских противников пищи и укрытия Подробнее

Тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов спустили с горы в лагерь

Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии

Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииАвтобус упал накануне вечером с высоты около 20 метров, погибли 16 человек Подробнее

Кровля на площади 450 кв. метров сгорела в торговом центре на Урале

Все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии

ФотоRed Bull Air Race в КазаниRed Bull Air Race в Казани
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru