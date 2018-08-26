Оппозиционер Удальцов снова доставлен из спецприемника в больницу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике, вновь госпитализирован, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергея сегодня в 11 утра госпитализировали", - сказала она "Интерфаксу".

Удальцова отметила, что подробности состояния его здоровья пока неизвестны, так как посетить его в больнице разрешат только после 16:00.

19 августа ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника. 20 августа оппозиционер был возвращен из больницы в спецприемник, где продолжил голодовку.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.