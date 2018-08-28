Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду, 29 августа. Позднее Песков пояснил, что формат видеобращения обусловлен резонансностью темы.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и, принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - сказал пресс-секретарь.

Журналисты поинтересовались, связан ли формат заявлений Путина по изменению пенсионного законодательства в два этапа - сначала анонс обращения, затем само телеобращение - с падением рейтинга, на что Песков сказал: "Это связано с важностью темы".

На уточняющий вопрос, беспокоится ли президент по поводу рейтингов, его пресс-секретарь сказал: "Нет, он неоднократно сам об этом говорил".

Ранее сегодня на на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Владимир Путин сообщил, что, возможно, в среду детально изложит свое отношение к пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

"Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал президент.

Ранее Путин всего один раз публично комментировал инициативу об увеличении пенсионного возраста. Тогда он заявил, что ему не нравится никакой вариант реформы. "Мне никакой не нравится (вариант реформы - ИФ), связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал 20 июля в ходе общения с волонтерами Путин.

Госдума РФ 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. В настоящее время он готовится к принятию во втором чтении.

Законопроект предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.