Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в среду может рассказать о своем отношении к пенсионной реформе.

"Я в ближайшее время, - возможно, прямо завтра - свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал Путин в Омске на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Со своей стороны, разумеется, постоянно внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов", - сказал Путин.

"Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан", подчеркнул президент. "Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни", - добавил глава государства.

Он отметил, что считает правильным, что правительство при подготовке изменений пенсионного законодательства руководствовалось жесткими расчетами.

"Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами", - сказал лидер. "Так и должно быть", - добавил он.

Путин назвал ожидаемой реакцию общества на предложения правительства повысить пенсионный возраст.

"Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция, (пенсионная реформа) вызвала достаточно острую дискуссию в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться", - сказал глава государства.

Говоря о важности и значении реформы, Путин подчеркнул: "Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Мы должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном смягчении пенсионной реформы Путиным.