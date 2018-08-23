Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Путиным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, в случае, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг журналисты его попросили прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы.

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", - сказал Песков.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Планируемая пенсионная реформа вызвала широкое недовольство россиян, в нескольких регионах были зарегистрированы подгруппы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста.