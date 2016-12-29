Дисквалифицированные ходоки Каниськина и Кирдяпкин стали кандидатами в сборную Мордовии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Среди кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2017 год числятся ходоки Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Елена Лашманова, ранее отбывшие дисквалификации за нарушения допинговых правил, сообщает пресс-служба министерства спорта республики Мордовии.

Каниськина ранее была дисквалифицирована, в результате чего потеряла серебряную медаль ОИ-2012 и золотые медали ЧМ-2009 и ЧМ-2011.

Кроме этого, она должна была вернуть призовые деньги, чего сделано не было.

В августе 2016 года она стала заместителем директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике республики Мордовия.

Кирдяпкин также отбыл дисквалификацию за допинг, из-за чего был вынужден вернуть золотую медаль ОИ-2012, Кубка мира 2012 года и первенства мира 2009 года.

Лашманова была дисквалифицирована с 2014 по 2016 год.