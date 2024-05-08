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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В районе порта французского города Марсель в среду проходит праздничная церемония по случаю прибытия судна с олимпийским огнем из Греции, сообщают французские СМИ.

В настоящее время судно, на борту которого находится олимпийский огонь, участвует в параде в гавани Марселя. Вечером оно пришвартуется в порту, олимпийский огонь перенесут на сушу.

Для обеспечения безопасности и порядка в среду во Франции задействованы более 6 тыс. стражей порядка. "Это исключительная мера для исключительного события", - сказал глава регионального отделения полиции Пьер-Эдуар Колье.

Маршрут олимпийского огня по Франции будет состоять из 65 этапов и пройдет по 400 городам страны. В общей сложности продолжительность этой эстафеты составит 69 дней, а 26 июля его доставят в Париж на церемонию открытия игр.

Огонь летних Олимпийских игр в Париже зажгли в апреле в Древней Олимпии в Греции.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские игры Марсель Франция
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